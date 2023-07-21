В Ростовской области загорелся склад с макулатурой на площади 2 тыс. кв. метров

В Ростовской области загорелось складское помещение, площадь пожара 2 тыс. кв. метров. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Ростовской области.

«В 17.00 21 июля поступило сообщение о пожаре в складском помещении. Площадь пожара 2000 кв.м», – указано в сообщении.

В 17.30 объявлен ранг пожара №3. Отмечается, что к тушению привлечены: от РСЧС 65 человек, 22 единиц техники, от МЧС 51 человек, 14 единиц техники.