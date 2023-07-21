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В Ростовской области загорелся склад с макулатурой на площади 2 тыс. кв. метров
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В Ростовской области загорелось складское помещение, площадь пожара 2 тыс. кв. метров. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Ростовской области.
«В 17.00 21 июля поступило сообщение о пожаре в складском помещении. Площадь пожара 2000 кв.м», – указано в сообщении.
В 17.30 объявлен ранг пожара №3. Отмечается, что к тушению привлечены: от РСЧС 65 человек, 22 единиц техники, от МЧС 51 человек, 14 единиц техники.
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