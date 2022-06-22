В Ростовской области горит нефтеперерабатывающий завод – видео

В Ростовской области вспыхнул пожар в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших на данный момент нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Площадь возгорания оценивается в 50 кв. м. Инцидент произошел в Красносулинском районе Ростовской области, на 882-м километре федеральной автодороги А-270. Угрозы дальнейшего распространения огня нет, заверили в МЧС.

Некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что возгорание произошло после удара беспилотника со стороны Украины, официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

На западе Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской республиками, приграничные территории находятся под их контролем.