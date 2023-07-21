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В Ростовской области зафиксировали случаи лихорадки Западного Нила
В Ростовской области в Волгодонске Роспотребнадзор подтвердил два случая заражения лихорадкой Западного Нила, еще у 14% жителей двух городов и одного района нашли антитела к вирусу, передает ТАСС.
Специалисты провели серологическое исследование сывороток здоровых людей, проживающих на эндемичных по лихорадке Западного Нила территориях – в Волгодонске, Таганроге, Неклиновском районе. По результатам исследования у 13,9% обследованных были обнаружены специфические антитела класса к вирусу.
По данным агентства, первые случаи заболевания пришлись на конец июня. Распространение вируса было связано с жарой, которая способствовала активному нападению комаров-переносчиков на людей вблизи водоемов.
По данным Роспотребнадзора, заражение также может происходить в домах с затопленными подвалами, где размножаются комары.
Кроме того, немаловажную роль в распространении заболевания играют птицы, в особенности околоводного комплекса – вороны, голуби, утки и крачки, являющиеся для вируса резервуаром.
Роспотребнадзор призвал обращаться к врачам, если через два — восемь дней после укусов комаров температура поднимается до 40 градусов, снижается аппетит, появляются озноб, боли в мышцах и сыпь.
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