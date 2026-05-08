В Ростовской области зафиксировали разрушения после атаки БПЛА, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в соцсетях.

«В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, в Мясниковском районе», – написал он.

В Таганроге обломки беспилотника повредили гараж, в селе Чалтырь разрушена кровля и остекление в нескольких домах, а также загорелось дерево. В Батайске повреждена хозяйственная постройка.

В одной из промзон области после падения ракеты загорелось и обрушилось здание склада, а в Ростове поврежден жилой дом, административное здание и автомобиль. Также в городе загорелось дерево.

Пострадавших нет. Остальная информация уточняется.