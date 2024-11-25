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Происшествия 25 ноября 2024 10:37

В Ростовской области задержали замгубернатора Виталия Кушнарева и его заместителя

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В Ростовской области задержали замгубернатора Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко.

Как сообщают РИА Новости, правительство области оказывает полное содействие правоохранительным органам. Сейчас работа министерства транспорта осуществляется в штатном режиме.

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