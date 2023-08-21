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Происшествия 21 августа 2023 16:51

В Ростовской области задержали уроженку Украины, подозреваемую в передаче информации СБУ

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В Ростовской области ФСБ задержала гражданку Украины, которую подозревают в передаче СБУ информации о местоположении воинских подразделений ВС РФ, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, женщина, во время визитов в Ростовскую область, переписывалась с сотрудницей СБУ и сообщала, где находится ПВО и куда перемещается военная техника.

Полученные СБУ данные могли использовать ВСУ, чтобы наносить удары, что привело бы к потерям личного состава ВС РФ и техники.

По данному факту возбуждено уголовное дело о шпионаже. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

#спецоперация на Украине
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