В Ростовской области задержали уроженку Украины, подозреваемую в передаче информации СБУ

В Ростовской области ФСБ задержала гражданку Украины, которую подозревают в передаче СБУ информации о местоположении воинских подразделений ВС РФ, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, женщина, во время визитов в Ростовскую область, переписывалась с сотрудницей СБУ и сообщала, где находится ПВО и куда перемещается военная техника.

Полученные СБУ данные могли использовать ВСУ, чтобы наносить удары, что привело бы к потерям личного состава ВС РФ и техники.

По данному факту возбуждено уголовное дело о шпионаже. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.