В Ростовской области задержали россиян, готовивших диверсии и теракты в РФ

В Ростовской области задержаны двое граждан, которые по заданию террористической организации «Легион «Свобода России»* готовили диверсии и теракты, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Отмечается, что два гражданина РФ готовили поджог административного здания по заданию террористической организации.

В результате досмотра сотрудники ФСБ обнаружили 4 бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и собственноручно исполненные заявления с антироссийской позицией для вступления в ЛСР.

В отношении россиян возбуждены уголовные дела.

*Запрещенная в России террористическая организация.