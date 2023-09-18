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В Ростовской области задержали россиян, готовивших диверсии и теракты в РФ
В Ростовской области задержаны двое граждан, которые по заданию террористической организации «Легион «Свобода России»* готовили диверсии и теракты, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Отмечается, что два гражданина РФ готовили поджог административного здания по заданию террористической организации.
В результате досмотра сотрудники ФСБ обнаружили 4 бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и собственноручно исполненные заявления с антироссийской позицией для вступления в ЛСР.
В отношении россиян возбуждены уголовные дела.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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