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Происшествия 24 января 2025 14:08

В Ростовской области задержали подозреваемых в похищении военных

Сотрудники ФСБ России задержали в Ростовской области членов преступной группы, подозреваемых в похищении военнослужащих и вымогательстве, пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ.

По информации ведомства, злоумышленники привлекли двух несовершеннолетних девушек для интимных встреч с участниками специальной военной операции.

Затем подозреваемые похищали военнослужащих, представляясь полицейскими, и требовали более трех миллионов рублей за невозбуждение уголовных дел по факту связи с несовершеннолетними.

Также фигуранты дела вымогали деньги у местных предпринимателей: ранее судимый гражданин, выдавая себя за сотрудника ЧВК «Вагнер», оказывал на жертв психологическое давление, хотя сам никогда не служил в Вооруженных силах России.

Организатор действовал и на новых российских территориях, представляясь помощником полномочного представителя Президента.

Все участники преступной группы в настоящее время задержаны и находятся в СИЗО Ростова-на-Дону. Один из них пытался скрыться, но был пойман в Москве. При обысках у подозреваемых нашли травматическое оружие, боеприпасы, запрещенные вещества, средства связи и военную форму с шевронами.

#фсб #военнослужащие
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