Происшествия 8 декабря 2025 10:50

В Ростовской области задержали 21-летнего парня за поджог вышки радиосвязи по заданию ВСУ

В Ростовской области задержали 21-летнего парня, который признался в поджоге вышки радиосвязи.

Как сообщает РИА Новости, россиянин начал общаться с украинским террористом в социальных сетях, который сначала писал по-русски, потом по-украински.

Задержанный рассказал, что у него был псевдоним – Смайл. Этим псевдонимом он подписывал листы, которые куратор просил оставлять на местах поджога.

По заданию куратора парень за деньги поджег термошкаф вышки сотовой связи. Следственным отделом УФСБ по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статьям «Террористический акт» и «Государственная измена». Теперь молодому человеку может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

