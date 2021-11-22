Власти Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых людей

Власти Ростовской области обязали жителей 60 лет и старше прививаться от коронавируса. Лица, страдающие хроническими заболеваниями также должны будут вакцинироваться, следует из постановления регионального управления Роспотребнадзора.

«Постановляю... пункт 1 (постановления об обязательной иммунизации против коронавируса отдельных групп граждан) дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания: лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями», — содержится в тексте документа.

В ведомстве отметили, что среди людей пожилого возраста привито чуть более 50%, но заболеваемость коронавирусом в данной категории граждан остается максимальной.

Первым компонентом вакцины жителям старшего возраста и людям с хроническими заболеваниями нужно будет привиться до 20 декабря 2021 года, а вторым — до 20 января 2022 года.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в России и высоким уровнем смертности среди пожилых людей обязательная вакцинация для граждан старше 60 лет вводится во многих регионах страны.

Ранее депутат Государственной Думы России Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров, которые вакцинируются от коронавируса Covid-19. Он направил данное предложение министру труда РФ Антону Котякову.