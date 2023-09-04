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В Ростовской области возбудили уголовное дело после нападения на участника СВО
Накануне в Батайске неизвестные с оружием напали на участника СВО, сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА».
Как выяснилось, возле одного из местных кафе во время ссоры неизвестный произвел 12 выстрелов в своего оппонента из травматического оружия и скрылся. Потерпевший от медицинской помощи отказался.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность стрелявшего, продолжаются его поиски.
В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
«Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», – указано в сообщении.
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