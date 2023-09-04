В Ростовской области возбудили уголовное дело после нападения на участника СВО

Накануне в Батайске неизвестные с оружием напали на участника СВО, сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА».

Как выяснилось, возле одного из местных кафе во время ссоры неизвестный произвел 12 выстрелов в своего оппонента из травматического оружия и скрылся. Потерпевший от медицинской помощи отказался.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность стрелявшего, продолжаются его поиски.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

«Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», – указано в сообщении.