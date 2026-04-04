В Ростовской области во время атаки БПЛА погиб человек, ещё 4 получили тяжелые травмы

В Ростовской области во время атаки БПЛА погиб один человек, еще четверо получили тяжелые травмы, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в соцсетях.

«Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла трагические последствия. В Таганроге один человек погиб, четверо пострадали – трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства», – пишет Слюсарь.

За жизнь пострадавших борются врачи.

Также обломки БПЛА спровоцировали пожар на иностранном судне, стоящем в нескольких километрах от береговой линии. Кроме того, после ракетной атаки начался пожар в складских помещениях. Оба возгорания локализованы. Данные по остальным разрушениям уточняются.