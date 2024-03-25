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В Ростовской области сработала система ПВО
В небе между Новочеркасском и Батайском в Ростовской области поздразделения ПВО отработали по воздушным целям, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.
«Ракетная атака успешно отражена», – уточнил Голубев.
По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, не нанеся никаких повреждений. Пострадавших нет.
В свою очередь в Минобороны РФ рассказали, что около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории РФ. Две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены средствами ПВО, добавили в ведомстве.
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