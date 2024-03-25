В Ростовской области сработала система ПВО

В небе между Новочеркасском и Батайском в Ростовской области поздразделения ПВО отработали по воздушным целям, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

«Ракетная атака успешно отражена», – уточнил Голубев.

По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, не нанеся никаких повреждений. Пострадавших нет.

В свою очередь в Минобороны РФ рассказали, что около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории РФ. Две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены средствами ПВО, добавили в ведомстве.