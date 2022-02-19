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Происшествия
19 февраля 2022  15:30

В Ростовской области разорвался еще один снаряд

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В Тарасовском районе, где в 4 утра разорвался снаряд, обнаружено еще одно место разрыва. Район Ростовской области находится в непосредственной близости от украинской границы, сообщает ТАСС.

Источник агентства сообщил, что снаряд принадлежит системе залпового огня «Град».

«Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы «Град», — отмечается в сообщении.

Как и в первом случае, все обошлось без жертв.

В связи с большим количеством беженцев из Донбасса в регионе введен режим ЧС. По факту взрыва проводится расследование ГСУ СК России. Соответствующее поручение следователям дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

#снаряд #взрыв #ростовская область
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