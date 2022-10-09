В Ростовской области разбился Су-24, причиной крушения могла стать технеисправность

В Ростовской области во время учебно-тренировочного полета, при заходе на посадку разбился военный самолет Су-24. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Экапаж самолета вовремя катапультировался – всех летчиков эвакуировали на аэродром базирования. Их здоровью ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдном месте, на земле не осталось разрушений после случившегося.

Как добавили в пресс-службе ЮВО, полет выполнялся без боекомплекта. Предположительная причина инцидента – техническая неисправность.