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Происшествия
25 февраля 2022  09:54

В Ростовской области произошло обрушение в шахте «Обуховская»

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В Ростовской области произошло обрушение породы в шахте «Обуховская». По предварительным данным, под завалами могут находиться трое горнорабочих. Об этом, ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщает ТАСС.

«В 08.35 в шахте „Обуховская“ в городе Зверево произошло обрушение породы. Предварительно, трое горнорабочих находятся под завалами», — отметил собеседник агентства.

Позднее информацию об обрушении подтвердило Главное управление МЧС России по Ростовской области.

#шахта #обрушение
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