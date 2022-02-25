В Ростовской области произошло обрушение в шахте «Обуховская»

В Ростовской области произошло обрушение породы в шахте «Обуховская». По предварительным данным, под завалами могут находиться трое горнорабочих. Об этом, ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщает ТАСС.

«В 08.35 в шахте „Обуховская“ в городе Зверево произошло обрушение породы. Предварительно, трое горнорабочих находятся под завалами», — отметил собеседник агентства.

Позднее информацию об обрушении подтвердило Главное управление МЧС России по Ростовской области.