В Ростовской области потерпел крушение штурмовик Су-25

Во вторник, 21 июня, в Ростовской области потерпел крушение военный самолет Су-25. Штурмовик упал во время учебно-тренировочного полета, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По предварительным данным, летчик погиб. В ЮВО уточнили, что боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

В качестве возможной причины военные пока называют техническую неисправность. В деле разберется комиссия ВКС России.