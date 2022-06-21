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Ру Тат
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Происшествия
21 июня 2022  22:14

В Ростовской области потерпел крушение штурмовик Су-25

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Во вторник, 21 июня, в Ростовской области потерпел крушение военный самолет Су-25. Штурмовик упал во время учебно-тренировочного полета, сообщает пресс-служба  Южного военного округа.

По предварительным данным, летчик погиб. В ЮВО уточнили, что боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

В качестве возможной причины военные пока называют техническую неисправность. В деле разберется комиссия ВКС России.

#крушение самолета
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