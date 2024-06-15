В Ростовской области ночью ПВО сбили три украинских беспилотника

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны России вновь пресекли попытку киевского режима нанести удар по объектам на территории нашей страны, сообщает Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, в ночные часы дежурными средствами ПВО были выявлены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, принадлежащие вооруженным силам Украины.

Вражеские БПЛА пытались проникнуть в воздушное пространство России для совершения террористической атаки на гражданские и военные объекты в Ростовской области.