news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 15 июня 2024 09:02

В Ростовской области ночью ПВО сбили три украинских беспилотника

Скопировать ссылку

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны России вновь пресекли попытку киевского режима нанести удар по объектам на территории нашей страны, сообщает Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, в ночные часы дежурными средствами ПВО были выявлены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, принадлежащие вооруженным силам Украины.

Вражеские БПЛА пытались проникнуть в воздушное пространство России для совершения террористической атаки на гражданские и военные объекты в Ростовской области.

#беспилотник
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2