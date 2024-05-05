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В Ростовской области электровоз сошел с рельсов
Электровоз грузового поезда сошел с рельсов в субботу, 4 мая, на станции Куберле в Ростовской области. После инцидента Южная транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«На станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги 04.05.2024 произошел сход электровоза грузового поезда. Пострадавших не имеется», – указано в сообщении.
Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с имеющими место задержками поездов.
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