В Ростовской области 18 человек пострадали при пожаре после атаки БПЛА

В Пролетарске Ростовской области произошел серьезный инцидент, повлекший за собой пожар на промышленном складе. По данным местной администрации на утро 19 августа 2024 года, число пострадавших достигло 18 человек, передает РИА Новости.

В воскресенье на юго-востоке области была зафиксирована и отражена атака беспилотного летательного аппарата. В результате падения обломков БПЛА на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива.

Из 18 пострадавших пятеро находятся в тяжелом состоянии и готовятся к транспортировке санитарной авиацией. Остальным 13 пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В связи с происшествием в Пролетарске введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент продолжается тушение пожара на складе. Власти заверяют, что угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.