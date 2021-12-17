В Ростове обсудили меры профилактики экстремизма и терроризма среди молодежи

В Ростове-на-Дону прошел VI всероссийский форум «Безопасность в науке и образовании», посвященный мерам профилактики экстремизма и терроризма среди молодежи. Его посетил руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в РТ Ильдар Галиев, сообщает пресс-служба комиссии.

Организаторы мероприятия исходили из того, что для успешной профилактики экстремизма и терроризма необходимо искать новые подходы, «которые будут интересны молодежи и не будут восприниматься ею как что-то скучное и вынужденное».

Соответственно, на форуме представители образовательных учреждений из разных регионов делились опытом в организации профилактики экстремизма и терроризма в студенческой среде. В частности, обсуждались «особенности оказания помощи тем, кто находится в зоне риска».

Презентации различных подходов происходили в формате «Печа-Куча». Делегаты обменялись компетенциями и выработали сценарии реализации антитеррористической деятельности. Среди экспертов присутствовали представители аппарата Национального антитеррористического комитета, Минобрнауки РФ, Роскомнадзора и Росмолодежи.

Первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин в своем выступлении заметил, что выявление и организация профилактической работы с попавшими под деструктивные влияния ни в коем случае не должна рассматриваться как фактор снижения рейтинга образовательной организации.

При этом непринятие мер по воспитательной и профилактической работе «будет выступать основанием для предметного и серьезного разговора о попустительстве угроз для безопасности», добавил докладчик.