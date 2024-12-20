В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности до утра 21 декабря

В Ростове-на-Дону введен режим повышенной готовности до утра 21 декабря из-за воздушной опасности, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

«Сегодня на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было принято решение о введении режима повышенной готовности в Ростове-на-Дону в связи с повышением уровня воздушной опасности», — написал Логвиненко в своем Telegram-канале.

По его словам, все силы и средства городского звена РСЧС с 18:30 мск 20 декабря до 10:00 мск 21 декабря переведены в режим экстренного реагирования.

Глава администрации напомнил, что при получении сигнала о воздушной опасности необходимо укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые. Если сигнал застал на улице, следует немедленно укрыться в ближайшем здании или подходящем укрытии.

Подробные инструкции и информация о заглубленных помещениях размещены на официальном портале городской Думы и администрации Ростова-на-Дону, добавил Логвиненко.