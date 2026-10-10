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Происшествия 10 октября 2026 13:07

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после ночной атаки ВСУ

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В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после ночной атаки ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на главу города Александра Скрябина.

Напомним, что при атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали 6 человек. Также повреждения получили несколько жилых и частных домов и два судна в Азове. Всего над регионом ночью уничтожили более 100 украинских дронов.

«Принято решение: ввести режим ЧС в границах улиц, где нанесен ущерб после воздушной атаки, организовать работу оперативных штабов и комиссий для оценки ущерба, организовать обход для оценки и фиксации ущерба и прием заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших граждан. Коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке территорий, прилегающих к местам происшествий», – сказал Скрябин.

Также организован мониторинг содержания опасных веществ в воздухе. В настоящее время недопустимой концентрации опасных химикатов не обнаружено.

#ростовская область #атака БПЛА #режим чс
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