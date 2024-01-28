В Ростове-на-Дону в аварийном доме обрушился подъезд

Первый подъезд обрушился в поврежденном доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. С утра в ПВР представители администрации города продолжают работу по расселению граждан в маневренный фонденный », – отметил он в своем телеграм-канале.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в настоящее время территория оцеплена, выставлено заграждение.