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Происшествия 28 января 2024 10:27

В Ростове-на-Дону в аварийном доме обрушился подъезд

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Первый подъезд обрушился в поврежденном доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. С утра в ПВР представители администрации города продолжают работу по расселению граждан в маневренный фонденный», – отметил он в своем телеграм-канале.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в настоящее время территория оцеплена, выставлено заграждение.

Фото: © t.me/golubev_vu

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