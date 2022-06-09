В Ростове-на-Дону к Сабантую откроется здание Татарского культурного центра

В Ростове-на-Дону 16 июля, в день южного Сабантуя, должно состояться открытие Татарского культурного центра. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщила председатель Ростовской областной общественной организации «Татаро-башкирский культурный центр „Якташлар“» Надия Кормакаева.

«В 2019 году во время визита Президента Татарстана Рустама Минниханова в Ростовскую область на встрече актива татарской общественности и губернатора мы подняли вопрос о необходимости центра татарской культуры. Организация работает уже почти 20 лет, а своего здания не имеет. Мы платили большую сумму за аренду, было сложно, но всё равно проводили национальные мероприятия», — рассказала Надия ханум.

В Ростовской области проживают около 14 тыс. татар. В августе 2020 года город Ростов-на-Дону бесплатно отдал организации здание площадью 108 кв. метров.

«Здание находилось в заброшенном состоянии, Республика Татарстан помогла с ремонтом. Провели субботники, очистили от мусора вместе с местными спонсорами и просто неравнодушными людьми. Мы хотели открыть здание раньше, но решили приурочить событие к южному Сабантую», — отметила Надия Кормакаева.

Сейчас в здании ведутся последние подготовительные работы. Надия ханум убеждена, что центр будет собирать у себя не только татар Ростовской области, но и всех татар юга России. «Ростов — столица Южного федерального округа, мы стараемся жить в согласии со всеми нашими соседями. Они приезжают к нам, мы приезжаем к ним», — пояснила она.

Ремонт в здании, расположенном по адресу: Обский переулок, д. 122/1, обошелся почти в 4 млн рублей. Часть расходов взял на себя Татарстан.