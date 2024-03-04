В «Ростехе» объяснили, почему в СВО не используют новейший российский танк «Армата»

Сергей Чемезов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новейший российский танк Т-14 «Армата» находится на вооружении ВС России, однако вряд ли будет использован в ходе спецоперации из-за своей высокой стоимости. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

«„Армата“, она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90-е», — рассуждает глава госкорпорации.

Он уточнил, что речь именно об использовании танка в рамках СВО. На сегодня существует более дешевая военная техника, которую армия может использовать в спецоперации, а на создание новых вооружений нужны средства.

«Поэтому, если есть возможность купить более дешевые, почему нет», — резюмировал Чемезов.

Т-90 — основной боевой танк ВС России и самый продаваемый в мире, он стоит на вооружении многих стран.

Т-14 — новейшая разработка в области отечественного танкостроения, в которой использованы самые передовые технологии и мощное вооружение.

Российский танк Т-14 «Армата» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.