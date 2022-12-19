В Россию завезут американское лекарство против оспы обезьян

В Россию ввезут 200 упаковок американского лекарства тековиримат, не зарегистрированного в стране. Препарат предназначен для помощи больным, заразившимся оспой обезьян, говорится в распоряжении Правительства России.

«В целях оказания медицинской помощи пациентам при заболеваниях, вызванных вирусами оспы, в том числе вирусом обезьяньей оспы, акционерному обществу „Фармацевтический импорт, экспорт“ осуществить в 2022-2023 годах ввоз в установленном порядке не зарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием тековиримат», — отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, что с начала вспышки данного заболевания в России подтвердилось два случая заражения. Оба пациента завезли болезнь из-за рубежа, однако уже выздоровели и выписаны из больниц.