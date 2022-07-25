В Россию стали чаще ввозить ноутбуки без русской раскладки на клавиатуре

Из-за параллельного импорта в Россию все чаще ввозят ноутбуки без кириллицы на клавиатуре. Как сообщает, ссылаясь на участников рынка, «Коммерсантъ», к концу года их число достигнет 10%.

Эксперты уточнили, что техника без русской раскладки не была произведена для российского рынка. Так, руководитель направления «Ноутбуки и ПК» «Марвел-Дистрибуции» Андрей Латышев полагает, что уже к концу 2022 года доля таких ноутбуков и клавиатур в стране достигнет 10%.

«Если ноутбуки или клавиатуры предназначены для российского рынка или ЕАЭС, продукция имеет российскую раскладку. В остальных случаях есть возможность нанесения гравировки в том числе в РФ», — объяснили в Минпромторге.

Подобная гравировка, рассказал крупный производитель, стоит в среднем 2 тыс. рублей, однако ее нанесение приведет к прекращению гарантийного обязательства производителя.

Источник издания добавил, что нехватка техники с русской раскладкой повлияет на исполнение государственных контрактов: подрядчики не смогут предоставить необходимое количество позиций. «Поставщики теперь ищут способы докупить клавиатуры с русской раскладкой», — отметил специалист.

28 июня Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий ввоз товаров без уведомления правообладателей до конца 2022 года. Такое решение связано с западными санкциями, введенными из-за проведения спецоперации на Украине.

Ранее, в мае, Минпромторг РФ утвердил список из 56 категорий продукции для параллельного импорта, в который вошли автомобили, бытовая техника, гаджеты, одежда и другие товары. Перечень с тех пор неоднократно пополнялся.