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В России приостановят ввоз кормов для животных Hill`s
С 6 февраля в России приостановят ввоз кормов для животных Hill`s с предприятия в Италии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора сообщает ТАСС.
Отмечается, что решение принято для недопуска на российский рынок некачественной продукции.
В Россельхознадзоре уточнили, что в конце 2023 года была проведена проверка, которая выявила нарушение как в работе производителей, так и в деятельности компетентного ведомства в Италии. Продукция не проходила какой-либо лабораторный контроль на соответствие компонентов, указанных в маркировке.
Площадка в Италии оставалась последней, с которой ввоз кормов этой марки был разрешен в Россию. Поставки продукции с нидерландского завода были остановлены еще с августа 2023 года.
Ранее Минсельхоз России прокомментировал сообщения о возможном росте цен на корма для животных.
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