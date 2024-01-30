С 6 февраля в России приостановят ввоз кормов для животных Hill`s с предприятия в Италии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение принято для недопуска на российский рынок некачественной продукции.

В Россельхознадзоре уточнили, что в конце 2023 года была проведена проверка, которая выявила нарушение как в работе производителей, так и в деятельности компетентного ведомства в Италии. Продукция не проходила какой-либо лабораторный контроль на соответствие компонентов, указанных в маркировке.

Площадка в Италии оставалась последней, с которой ввоз кормов этой марки был разрешен в Россию. Поставки продукции с нидерландского завода были остановлены еще с августа 2023 года.

Ранее Минсельхоз России прокомментировал сообщения о возможном росте цен на корма для животных.