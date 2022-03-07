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Общество
7 марта 2022  12:06

В Россию прибыло уже более 180 тыс. человек из Донбасса и с Украины

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В Россию прибыло более 180 тыс. человек из Донбасса и Украины, большая часть из них — порядка 168 тыс. — это жители Донецкой и Луганской республик. За прошедшие сутки границу пересекли 6 тыс. человек. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает ТАСС.

«По данным на утро 7 марта, границу России пересекли 185,9 тыс. человек, почти 168 тыс. из них прибыли из ДНР и ЛНР начиная с 18 февраля», — отметил источник агентства.

В 25 регионах страны развернуто 267 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся 18,3 тыс. человек, причем 9 тыс. из них — дети.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Позднее их руководство обратилось за помощью в отражении атак Украины, и 24 февраля Президент РФ принял решение о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

#спецоперация на Украине
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