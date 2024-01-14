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В Россию прибудет с визитом глава МИД КНДР
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В ближайшие дни, с 15 по 17 января, в Россию прибудет глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
В ЦТАК уточнили, что министр посетит Россию с официальным визитом по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Подробности поездки пока неизвестны.
Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел России.
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