В Россию прибудет с визитом глава МИД КНДР

В ближайшие дни, с 15 по 17 января, в Россию прибудет глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В ЦТАК уточнили, что министр посетит Россию с официальным визитом по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Подробности поездки пока неизвестны.

Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел России.