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Политика 16 февраля 2023 11:13

В Россию на несколько дней прибыл Президент Абхазии Бжания

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С рабочим визитом в Москву прибыл Президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Четырнадцатого февраля Президент республики Абхазия Аслан Бжания отбыл в Москву», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в плане абхазского лидера — серия встреч в администрации Президента России.

По данным РИА Новости, визит может продлиться от семи до 10 рабочих дней, как и другие рабочие командировки Бжании.

#Абхазия
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