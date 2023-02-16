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В Россию на несколько дней прибыл Президент Абхазии Бжания
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С рабочим визитом в Москву прибыл Президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
«Четырнадцатого февраля Президент республики Абхазия Аслан Бжания отбыл в Москву», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что в плане абхазского лидера — серия встреч в администрации Президента России.
По данным РИА Новости, визит может продлиться от семи до 10 рабочих дней, как и другие рабочие командировки Бжании.
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