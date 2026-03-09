news_header_top
Руc Тат
Общество 9 марта 2026 14:24

В Россию из стран Ближнего Востока за неделю прибыли более 45 тыс. пассажиров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За прошедшую неделю в Россию из стран Ближнего Востока прибыли более 45 тыс. пассажиров на 219 рейсах. Об этом сообщает Минтранс РФ.

В ближайшее время ведомство планирует перевезти еще более 7,5 тыс. человек, для чего задействуют 33 рейса. Известно, что 31 перелет будет выполнен российскими и иностранными авиакомпаниями из ОАЭ, а еще по одному рейсу – из Катара и Омана.

В министерстве отметили, что работа ведется в тесной координации с ближневосточными авиавластями.

«Перелеты выполняются при поддержке Минтранса России и подведомственной ему Росавиации», – подчеркнули в ведомстве.

График перевозки пассажиров коммерческими рейсами полностью сформирован до 10 марта включительно. В этот день планируется перевезти оставшихся людей с учетом перебронирования купленных ранее билетов. В Минтрансе также добавили, что у ряда авиакомпаний билеты на рейсы из ОАЭ уже начали появляться в свободной продаже.

#минтранс рф #Ближний Восток #авиаперевозки #перелеты #авиасообщение #ОАЭ #катар #Оман #авиация
