В Россию из исламских стран приехали 1,3 млн туристов с начала 2024-го

Около 1,3 млн туристов приехали в Россию из исламских стран в первые три месяца 2024-го. Это 62% от общего въездного туристического потока в РФ, поделилась директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Спикер добавила, что такое количество туристов прибыло из 43 стран-участниц, где большинство граждан исповедуют ислам или он является государственной религией, пишет РИА Новости.

Всего по итогам 1 квартала текущего года Россию посетило больше 1,64 млн иностранных из 84 стран-участников форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Максутова также отметила, что в основном туристы прибывали в Россию из Объединенных Арабских Эмират, Турции и Египета.

В целом, по ее мнению, у туристического рынка исламского мира есть большой потенциал. В 2028 году прогнозируется 230 млн международных поездок туристов-мусульман. Предполагается, что эти путешественники потратят в поездках около 225 млрд долларов в совокупности, резюмировала эксперт.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.