В Россию эвакуированы более 13,5 тыс. человек из ЛНР

Из самопровозглашенной ЛНР в Россию эвакуировано уже 13 573 человека. Такими данными поделился председатель правительства Луганской народной республики Сергей Козлов.

По его словам, в вывозе жителей задействованы поезд и 219 автобусов.

«В Российскую Федерацию этот состав доставит порядка 650 человек <...>, состав сейчас находится на одном из пунктов сбора <...> Всего таких пунктов сбора на территории Луганской народной республики 61. <...> По состоянию на 8.00 19 февраля территорию ЛНР в РФ покинули 13 573 человека», — цитирует его РИА Новости.