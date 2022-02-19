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Общество
19 февраля 2022  14:52

В Россию эвакуированы более 13,5 тыс. человек из ЛНР

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Из самопровозглашенной ЛНР в Россию эвакуировано уже 13 573 человека. Такими данными поделился председатель правительства Луганской народной республики Сергей Козлов.

По его словам, в вывозе жителей задействованы поезд и 219 автобусов.

«В Российскую Федерацию этот состав доставит порядка 650 человек <...>, состав сейчас находится на одном из пунктов сбора <...> Всего таких пунктов сбора на территории Луганской народной республики 61. <...> По состоянию на 8.00 19 февраля территорию ЛНР в РФ покинули 13 573 человека», — цитирует его РИА Новости.

#лнр #эвакуация
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