news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
13 марта 2022  20:28

В Россию для переговоров по Украине прибудет глава МИД Катара

news_top_970_100

В Москву прибудет министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Целью визита станут переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым, посвященные ситуации на Украине. Об этом, ссылаясь на официального представителя ведомства эмирата Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, сообщает ТАСС.

«Этот визит связан с тяжелейшим периодом, который переживает мир в результате эскалации на Украине», — говорится в сообщении Катарского информагентства. 

Аль-Ансари заявил, что намерен обсудить с Лавровым последние события в регионе, а также узнать о дипломатических усилиях, которые предпринимаются, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию.
Также в МИД Катара подчеркивают, что считают мирное урегулирование единственным способом разрешить данный конфликт.

Ранее министр иностранных дел Катара провел телефонные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В беседе он подчеркнул, что обе стороны конфликта должны избегать действий, ведущих к эскалации напряженности.

#катар #спецоперация на Украине #переговоры #Сергей Лавров
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное