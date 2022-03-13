В Россию для переговоров по Украине прибудет глава МИД Катара

В Москву прибудет министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Целью визита станут переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым, посвященные ситуации на Украине. Об этом, ссылаясь на официального представителя ведомства эмирата Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, сообщает ТАСС.

«Этот визит связан с тяжелейшим периодом, который переживает мир в результате эскалации на Украине», — говорится в сообщении Катарского информагентства.

Аль-Ансари заявил, что намерен обсудить с Лавровым последние события в регионе, а также узнать о дипломатических усилиях, которые предпринимаются, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию.

Также в МИД Катара подчеркивают, что считают мирное урегулирование единственным способом разрешить данный конфликт.

Ранее министр иностранных дел Катара провел телефонные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В беседе он подчеркнул, что обе стороны конфликта должны избегать действий, ведущих к эскалации напряженности.