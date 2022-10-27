В России продлили программу льготной семейной ипотеки

Льготный кредит на жилье по ставке до 6% годовых теперь смогут получить граждане России, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети. Ипотечный кредит они смогут оформить до 1 июля 2024 года, сообщает Госдума РФ.

Отмечается, что семьи с усыновленными детьми или детьми-инвалидами также смогут получить кредиты на покупку жилья. На Дальнем Востоке родители детей, рожденных с 1 января 2019 года смогут получить льготную ставку под 5%.

Максимальная сумма ипотечных займов составит 12 млн в Москве, Петербурге, Ленобласти, Московской области и 6 млн в остальных регионах. Кроме того, эти суммы можно увеличить за счет рыночных условий и ипотечных программ до 30 и 15 млн соответственно. В качестве первого взноса для покупки квартиры или строительства собственного дома можно использовать маткапитал.