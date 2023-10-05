В российскую армию за последний месяц набрано 38 тысяч добровольцев

«В целом идет плановая работа, активная по всем направлениям», – отметил он.

По словам министра, люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз.