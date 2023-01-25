В российском вузе разработали антиковидную дверную ручку

В Российском университете дружбы народов разработали антиковидную дверную ручку. Она оборудована источником ультрафиолета С, который почти полностью обеззараживает ее поверхность на очень короткое время: по результатам исследований, она убивает 96% вирусов и бактерий всего за 2,5-3 секунды.

Дверная ручка имеет уникальную конструкцию, источник ультрафиолета помещен в трубку из закаленного стекла, а сверху и снизу расположены металлические колпачки, где находятся датчик движения и аккумуляторы, передает РИА Новости данные Национальной технологической инициативы (НТИ).

По мнению разработчиков, использовать такие ручки можно в государственных организациях – например, в больницах, школах, предприятиях общепита. Отмечается, что ресурс бактерицидной лампы составляет 10 тысяч часов или около 400 дней, при этом ее легко можно заменить.

Идея создания ручки возникла на фоне пандемии коронавируса и исследований, которые показали, что дверная ручка – переносчик большого количества заболеваний, рассказал агентству лидер проекта. Цена такой ручки ориентировочно составит 5 тыс. рублей.

В планах разработчиков – получить необходимую сертификацию в патентных бюро и бюро сертификаций в рамках ЕАЭС.