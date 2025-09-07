news_header_top
Общество 7 сентября 2025 19:35

В российском регионе ввели выплаты для россиян, депортированных из недружественных стран

Власти Калининградской области ввели выплаты для граждан России, которые были депортированы из стран, признанных недружественными. Постановление подписал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Сумма единовременной выплаты составит 10 тыс. рублей. Получить средства смогут россияне, проживающие в пунктах временного размещения после депортации.

Для оформления помощи необходимо подать заявление в центр содействия переселению «Соотечественник». Решение о предоставлении выплаты принимается в течение трех рабочих дней.

