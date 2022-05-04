В российском МИД заявили, что США сорвали участие России в заседании комитета ООН

Соединенные Штаты сорвали участие делегатов из России в заседании Комитета ООН по информации. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Глава нашей делегации, директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда», — сообщил Полянский.

Он подчеркнул, что запросы на визы российская сторона подала заблаговременно, однако у остальных двух экспертов документов пока вообще нет.

Полянский отметил, что Москва считает подобную практику недопустимой.

Комментируя ситуацию, представитель генсека Антонио Гутерреша Стефан Дюжаррик сказал, что в штаб-квартиру ООН необходимо допускать всех, кто направляется туда по работе.

«Мы обсуждали с ними это напрямую, и мы продолжим поднимать этот вопрос в разговорах с ними», — заверил он.

В течение последних лет условия работы российских дипломатов в Штатах постоянно ухудшаются. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье, передает РИА Новости.