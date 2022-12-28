В российском МИД заявили, что НАТО через Украину бесконтрольно раздает цифровое оружие

Североатлантический альянс через Украину бесконтрольно раздает цифровое оружие, подобный шаг грозит непредсказуемыми последствиями для всего мира. Об этом в интервью РИА Новости сказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер», – подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

По мнению Сыромолотова, такие действия НАТО являются непредсказуемыми для всех стран в мире.

«Сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство», – отметил дипломат.