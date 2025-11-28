В российском мессенджере МАХ появились образовательные каналы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В национальном мессенджере МАХ стали доступны каналы с образовательным и познавательным контентом. Посмотреть «Витрину каналов» можно в учебном пространстве Сферум, в разделе «Сервисы».

Тематика сообществ сформирована по актуальным для педагогов, учащихся и родителей направлениям. Среди них информация Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, подготовка к экзаменам, поступление в вузы, а также хобби, культура, литература, спорт и многое другое.

Помимо этого, образовательные учреждения и пользователи с верифицированной ролью педагога теперь могут создавать свои каналы в MAX, например, для информирования своего класса или родителей учеников о важных событиях.