В Российской госбиблиотеке могут провести мероприятия по истории татар

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Возможности сотрудничества с Российской государственной библиотекой обсуждались сегодня в Полномочном представительстве Татарстана в РФ. В обсуждении приняли участие заместитель полпреда Эмиль Файзуллин и руководитель Центра управления социокультурными проектами библиотеки Наталья Миронова, главный специалист центра Арина Галеева, заведующая сектором Зульфия Хабибуллаева. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства.

Так, на площадке РГБ могут состояться совместные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, другим памятным датам, истории Татарстана и татарского народа.

В пресс-службе напомнили, что в фондах Российской государственной библиотеки хранится уникальное собрание отечественных и зарубежных документов на 367 языках мира. Объем фондов превышает 48 млн единиц. Это в том числе ноты, редкие книги, карты, научные диссертации, звукозаписи, газеты и многое другое. Здесь находятся и печатные издания для детей, выпущенные в Москве под редакцией Мусы Джалиля.