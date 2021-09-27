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27 сентября 2021  21:12

В российских школах сократится число контрольных работ

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Рособрнадзор, Минпросвещения и власти регионов проследят, чтобы в школах России было уменьшено число контрольных и проверочных работ. С таким поручением к ведомству обратился Президент РФ Владимир Путин.

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях», — отмечается в тексте указа, опубликованного пресс-службой Кремля.

Глава государства подчеркнул, что контроль знаний в образовательных учреждениях должен быть методически обоснован и соответствовать актуальности задач мониторинга качества образования.

Ответственным за исполнение указа были назначены главы Минобрнауки и Минпросвещения России Валерий Фальков и Сергей Кравцов.

#Путин Владимир #школы
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