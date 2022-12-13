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Наука и образование
13 декабря 2022  11:00

В российских школах появится единый курс истории вместо всеобщей и отечественной

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В российских школах появится единый курс истории вместо всеобщей и отечественной
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность объединения всеобщей и отечественной истории в единый школьный курс «История». Таким образом школьники, получающие основное и среднее образование, начнут изучать историю государства в общем контексте, говорится в поручении Путина после встречи с  историками и представителями традиционных религий России.

Проработкой вопроса займутся Минпросвещения России, Межведомственная комиссия по историческому просвещению, Российское историческое общество и комиссия Госсовета РФ по направлению «Образование».

Кроме того, Минпросвещения, межведомственная комиссия, региональные органы власти и Минкультуры предоставят предложения по интеграции предмета история родного края в контексте истории России и «по разработке единого подхода к преподаванию истории родного края, предусмотрев возможность проведения соответствующих занятий в краеведческих музеях».

#история
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