В российских школах начнут обучать финансовой грамотности по сценариям Центробанка

В российских школах учащихся начнут обучать финансовой грамотности. Занятия планируется «встроить» в уроки математики, обществознания и окружающего мира. На данный момент Центробанк разработал уже более 70 сценариев со своими рекомендациями.

В сценариях ЦБ дает советы о том, как включать знания по финансовой грамотности в преподавание обязательных предметов, а также предлагает вопросы для обсуждения и примеры разных жизненных ситуаций, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Так, на обществознании предлагается рассмотреть варианты страхования и банковских вкладов, а на математике – рассчитать налоги и составить личный финансовый план. Школьников в числе прочего обучат распознавать схемы мошенников и учиться им противостоять. Отдельной темой станут цифровые сервисы и способы защиты персональных данных.

На образовательной платформе «Моя школа» ЦБ планирует создать отдельный курс по финансовой грамотности с полезными знаниями для школьников разного возраста, который не будет обязательной частью школьной программы.