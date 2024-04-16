В российских школах могут появиться занятия по гольфу и биатлону

С 1 сентября в уроки физкультуры в российских школах будут добавлены дополнительные внеурочные модули. Занятия будут факультативными, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.

Так, в рамках уроков физкультуры учащиеся смогут посещать, к примеру, занятия по гольфу, биатлону, хоккею на траве, скалолазанию, теннису, единоборствам и другим видам спорта. Проводить их школа сможет в зависимости от интереса детей и наличия необходимого инвентаря.

«Решение о выборе того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий принимает сама школа, исходя из возможностей, имеющегося инвентаря, интереса школьников и их родителей», — объяснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что расширение модулей позволит сделать преподавание физкультуры в школах более гибким. Так, например, лыжная подготовка может быть организована в образовательных учреждениях в регионах, где выпадает много снега. А в других как альтернатива таким занятиям могут проводиться тренировки по легкой атлетике, плаванию, гимнастике.