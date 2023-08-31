Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В российских школах могут массово установить фандоматы по примеру РТ и Подмосковья
В школах всех российских регионов могут появиться фандоматы. Массовая установка устройств позволит повысить уровень экологического просвещения среди учащихся, говорится в инициативе, направленной министру просвещения РФ Сергею Кравцову, сообщают «Известия».
С предложением выступил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. «Фандомат — это не только инфраструктурное решение и необходимый шаг для создания экономики замкнутого цикла, но и инструмент для экологического просвещения, который может способствовать формированию ответственного поведения со школьной скамьи», — подчеркнул он.
Подобная система, отметили в РЭО, уже развивается в Подмосковье, Татарстане и Башкирии. Благодаря этому меньше чем за два года собрано более 25 тонн вторсырья.
Чтобы заинтересовать школьников в новинке, им предложат вознаграждение за сдачу тары. В дальнейшем полученными баллами можно будет оплатить проезд либо школьные обеды.
Планируется, что фандоматы начнут принимать бутылки, банки из стекла, алюминия, ПЭТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»