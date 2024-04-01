В российских магазинах запущен механизм блокировки просрочки

В России стартовал поэтапный ввод механизма, благодаря которому на кассе будут блокироваться просроченные и нелегальные товары. Пока он распространен на табак, различное пиво и слабоалкогольные напитки из кег, сообщает РИА Новости.

Проверка товара происходит с помощью системы маркировки. При его сканировании ПО магазина обращается к системе «Честный знак». Если будут получены данные, что срок годности товара истек, что он поддельный или запрещен к продаже, сведения будут переданы на кассу, а процесс покупки остановлен.

Как рассказал заместитель гендиректора ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов, этот механизм поможет вести контроль за торговыми сетями в условиях моратория на проверки государства.

«Если касса магазина не подает данные в формате разрешительного режима или система „Честный знак“ фиксирует отклонения, то это повод для Роспотребнадзора обратить внимание на данного продавца, а при выявлении нарушения — применить санкции», — объяснил специалист.

В дальнейшем разрешительный режим будет распространен на 13 групп товаров, в том числе молочную продукцию, воду, табак, пиво, БАДы, одежду, парфюмерию, медизделия и другие.